Ultime Notizie – Detenuto suicida a Roma | sospeso agente penitenziaria | “Non controllò”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sospensione dal servizio per sei mesi per undella poliziain servizio nel carcere di Regina Coeli a. La misura interdittiva è stata disposta dal gip Maria Gaspari dopo l’inchiesta sulla morte di undi 28 anni di origine eritrea che si èto nel penitenziario di via della Lungara il 29 giugno dell’anno scorso. Il giovane aveva fatto ingresso nel carcere il 12 novembre 2021 ed era stato inquadrato come soggetto psichiatrico a rischio per la propria incolumità. Ilera stato collocato in diversi reparti della casa circondariale e sottoposto al regime della sorveglianza a vista a causa di numerosi episodi di autolesionismo e due tentativi di suicidio, a dicembre 2021 e ad aprile 2022. L’, di 33 anni, è accusato di ...