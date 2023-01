Ultime Notizie – Covid oggi Calabria | 64 contagi e 2 morti | bollettino 30 gennaio

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sono 64 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aa.Ss.Pp. della Regione, i nuovi casi sono stati individuati su 1.302 tamponi effettuati), ci sono +125 guariti eil bilancio totale dei decessi da inziio pandemia sale a 3.298. Il, inoltre, registra -63 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 136) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 12). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... con un nuovo spot pubblicato nel corso delleore anche in Italia e già andato in onda in ... Il video è stato diffuso su Twitter e al momento non abbiamo ancoradi una eventuale ...... oltre a nuovi investimenti miliardari dellesettimane . Microsoft sembra stia valutano di ... Tutte leche parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina ...

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Cremlino: una «menzogna» accuse Johnson su minacce Putin Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi: Zelensky chiede armi a lunga gittata Virgilio Notizie

Australia, la capsula radioattiva (minuscola, ma potenzialmente letale) smarrita dal gigante delle miniere... Corriere della Sera

Pakistan, esplosione in una moschea di Peshawar: morti e feriti nell'attacco kamikaze, il bilancio Virgilio Notizie

Da quota 103 a Opzione donna: calcola quando andrai in pensione e con quanto Il Sole 24 ORE

2' di lettura 30/01/2023 - Ultime settimane di lavoro per “Pesaro Avventura” il parco urbano 100% green realizzato dalla Top Adventure Park che inaugurerà in primavera a Villa San Martino che è alla ...Una bambina e una studentessa universitaria sono state ricoverate per ipotermia. Cos'è, sintomi, falsi miti, terapia: i consigli dell'esperto ...