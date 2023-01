Ultime Notizie – Ascolti tv | vince ancora Lolita Lobosco su Rai1

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023)una vittoria netta nel prime time di ieri sera per la fiction ‘Le indagini di’ in onda suvista da 5.073.000 telespettatori pari a uno share del 27,7%. Secondo gradino del podio per Rai3 con ‘Che Tempo che fa’ seguito da 2.221.000 telespettatori (share del 10,8%). Terzo posto per Canale 5 con il film ‘È per il tuo bene’ che ha totalizzato 1.842.000 telespettatori e uno share del 9,47%. A seguire su Italia1 il film ‘The legend of Tarzan’ ha interessato 1.159.000 telespettatori (share del 6,03%) mentre su La7 ‘Non è l’Arena’ è stata seguita da 996.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,76%. Su Rai2 la serie ‘N.C.I.S. Los Angeles’ è stata vista da 829.000 telespettatori (4% di share) e, a seguire, il primo episodio della 13esima serie ‘Blue Bloods 13’ ha totalizzato 803.000 ...