Ultime Notizie – Anarchici | Cucchi | “Cospito non merita il 41bis | salviamolo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “Alfredo, 103 giorni di digiuno per protestare, a rischio della sua vita, contro un regime carcerario, quello del 41 bis, che non. Ora che dei criminali scellerati hanno pensato bene che compiere attentati dimostrativi possa giovare in qualche modo alla sua causa ed alla sua protesta, il dibattito politico si eleva al ‘punirne uno per punire tutti’”. Così in un post su Facebook Ilaria, senatrice dell’Alleanza Verdi e Sinistra. “Sono affranta, ma non meravigliata, per il semplicismo cinico di siffatto modo di intendere la politica – aggiunge- Non bastava il fatto che susi accentrassero le polemiche tra coloro che ritengono disumano ed incostituzionale, a prescindere, il regime del 41 bis, e coloro che ne invocano la piena legittimità a tutela della pubblica sicurezza nella lotta alla ...