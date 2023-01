UFFICIALE – Shomurodov è un nuovo giocatore dello Spezia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’AS Roma ha annunciato che l’attaccante Eldorè andato in prestito allofino alla fine della stagione di campionato. L’attaccante della Roma Eldor … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Classe 1995,cresce calcisticamente in Uzbekistan, nelle giovanili del Mash'al, squadra della massima serie uzbeka con la quale esordisce in prima squadra all'età di 18 anni. Nel 2015 ...Lo Spezia 'comunica di avere acquisito a titolo temporaneo dall'AS Roma, le prestazioni sportive dell'attaccante Eldor, che ha sottoscritto un contratto con scadenza 30 giugno 2023'. L'attaccante arriva quindi in prestito dalla Roma e indosserà la maglia numero 14. Ai margini del progetto tecnico di ...

UFFICIALE: Shomurodov è dello Spezia. Contratto depositato in Lega: arriva in prestito dalla Roma TUTTO mercato WEB

UFFICIALE - Spezia, Shomurodov in prestito dalla Roma: contratto depositato in Lega Fantacalcio ®

UFFICIALE: Shomurodov passa allo Spezia in prestito (COMUNICATO AS ROMA) Giallorossi.net

Colpo Spezia: ufficiale l'arrivo di Shomurodov Goal Italia

Ufficiale Spezia, ecco Shomurodov: depositato il contratto RomaNews

Il club giallorosso ha comunicato il prestito dello uzbeko al club ligure fino al termine della stagione Almeno fino al 30 giugno 2023 Eldor Shomurodov sarà un calciatore dello Spezia. La Roma ha comu ...Eldor Shomurodov si è trasferito ufficialmente allo Spezia, dalla Roma, sulla base di un prestito fino a giugno. Anche la Fiorentina nel corso delle ultime settimane si ...