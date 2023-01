Ue | Tajani | Europa è un condominio | dobbiamo farci valere

"L'è un condominio", "non è che comanda questo o quello", quindi "dobbiamo farci valere, partecipando, facendo proposte". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio......di voler ribaltare l'approccio che vuole piùin Italia per portare più Italia in, ... La nomina di due figure di considerevole esperienza politica europea come Antonioe Raffaele ...

'Chiesto a tutti i Paesi di garantire maggiore controllo' Roma, 29 gen. – “Siamo certamente preoccupati ma abbiamo reagito dall’inizio. I carabinieri stanno rinforzando la presenza in tutte le nostre ...Da qui la firma di Tajani sul memorandum per la fornitura di cinque motovedette ... Un dossier, ha promesso Meloni, che verrà affrontato dal Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio e che dovrà portare a ...