Prosegue la ripresa deleconomico in Europa: a gennaio, l'indicatore Esi ha fatto registrare un aumento nella ... evidenziando che si tratta del "terzo aumento consecutivo" che porta l'...Tra questi c'è l'di forza relativa (RSI) del Bitcoin , che ora è rimbalzato dai livelli più ... Il"più avido" dai 69.000 $ Quello che era iniziato come incredulità per l'aumento del ...

Ue-20:indice sentimento economico sale ancora,+2,8 a gennaio Agenzia ANSA

L'indice BTC Fear & Greed entra nella Greed Zone grazie al ... Coinphony [IT]

Bitcoin batte l'indice di avidità per la prima volta in 10 mesi ... PortalCripto

Germania: inaspettata ripresa dell'indice ZEW a gennaio Da ... Investing.com Italia

Borse europee poco mosse, si attendono i dati sulla crescita USA ... Investing.com Italia

Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Prosegue la ripresa del sentimento economico in Europa: a gennaio, l'indicatore Esi ha fatto registrare un aumento nella zona euro (+2,8 punti, a quota 99,9) e nell'Ue-27 (+2,3 punti, a quota 98). (AN ...