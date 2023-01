Udinese-Verona 1-1 LIVE | gli scaligeri ci provano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Allo Stadio Friuli il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A tre minuti e una manciata di secondi dal via è arrivato l'episodio che ha 'stappato' il monday night della 20giornata di Serie A tra. Recuperata la palla alta, Lazovic è andato alla conclusione dalla lunga distanza : tra lui e la porta si è frapposto Becao che ha deviato intenzionalmente il pallone di testa , ma il ...Allo Stadio Friuli il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 20° giornata di campionato di Serie A ...

LIVE Udinese-Verona 1-1: autogol di Becao e Samardzic Calciomercato.com

Probabili formazioni di Udinese-Verona: Beto-Success in attacco Sky Sport

Udinese-Verona: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Udinese-Verona 1-1, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Diretta Udinese - Verona (1-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Termina la prima partita del ritorno ed ecco tutti i voti assegnati ai giocatori bianconeri dopo questa grande prestazione. Le pagelle ...Il primo tempo tra Udinese e Verona si è concluso 1-1 e Lazar Samardzic ha segnato il suo quarto gol stagionale con la maglia bianconera. 5 – Con quattro gol e un assist Lazar Samardzic è il centrocam ...