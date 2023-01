Udinese | un top lascia la Serie A | va in Ligue 1!

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nelle ultime ore di questa sessione di mercato l’è molto attiva sia sul fronte delle entrate ma anche sulle uscite. Dopo l’infortunio di Gerard Deulofeu è stato trovato un accordo con Florian Thauvin che è atteso a Udine già nelle prossime ore per le visite mediche. Sul fronte delle uscite è però vicinissima la cessione di un centrocampista: si tratta di Jean-Victor Makengo. Makengol’, va in1 Come riporta Gianluca Di Marzio, l’è pronta a salutare Jean-Victor Makengo, ad Udine da 3 stagioni. Il centrocampista classe 1998 nelle ultime settimane era stato accostato anche al Torino., ora è vicinissimo al Lorient. I due club hanno infatti trovato un accordo sui 10 milioni di euro+3 di bonus. Makengo è pronto are laA ...

E allora, ecco i fantasticiscorer della storia della nazionale italiana. In decima posizione, ... Ciccio Graziani in carriera ha vestito le maglie di Arezzo, Torino, Fiorentina, Roma e, ......in tempo reale del 30 gennaio Prima di parlare del posticipo della Dacia Arena trae Hellas ... Con 18 gol presi in 7 partite risulta il peggiore rendimento difensivo tra le5 dei campionati ...

TOP NEWS Ore 21 - Skriniar ha chiesto all'Inter la cessione. Colpo Thauvin per l'Udinese TUTTO mercato WEB

TMW - Udinese, tre top club di Serie A stanno valutando Becao per l'estate TUTTO mercato WEB

News Udinese / I tempi di recupero di Deulofeu: si teme lungo stop Mondo Udinese

Calciomercato Udinese, Sottil in emergenza: Marino prepara l ... Footballnews24.it

Udinese Empoli / Il TOP e il FLOP del match: quanto era mancato ... Mondo Udinese

La squadra di Sottil e quella di Zaffaroni si affrontano alla Dacia Arena nel match che chiude la prima giornata del girone di ritorno in Serie A ...Dove Vedere il match di Serie A tra Udinese-Verona in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.