Udinese | Sottil sul colpo Thauvin | «Lo aspetto a braccia aperte»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport riguardo al nuovochiuso dai friulani Andrea, allenatore dell’, ha parlato a Sky Sport riguardo al nuovochiuso dai friulani. Le sue dichiarazioni: «Credo che in questi due giorni la trattativa sarà chiusa equesto giocatore con grandi qualità e anche credo assolutamente venga con grandi motivazioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Prima della gara contro il Verona , il tecnico dell'Andreaha commentato ai microfoni di Sky Sport: 'Dispiace per Deulofeu che per noi è un giocatore molto improntate. Gli auguro di tornare presto sui campi e di darci una mano. Il nostro ...... termina con il posticipo del Monday Night la 20esima giornata di Serie A, la prima di ritorno: alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine l'di Robertoaffronta l' Hellas Verona di Marco ...

Udinese, Sottil: “Pereyra sta recuperando. Mi aspetto uno stadio pieno” Mondo Udinese

Udinese, Sottil: "Thauvin In questi giorni la trattativa verrà chiusa. Lo aspetto a braccia aperte" TUTTO mercato WEB

UDINESE; SOTTIL: "FAREMO UNA GRANDE PARTITA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Tuttosport: Sottil punta in alto | Udinese Blog Udinese Blog

L'Udinese è uscita dal tunnel, Sottil: "Basta errori e basta sbavature, invertita la rotta" TUTTO mercato WEB

La 20a giornata di Serie A si chiude con il monday night della Dacia Arena dove l'Udinese ospiterà l'Hellas Verona. Andrea Sottil si affida alla coppia d'attacco formata da Beto e Success con Ehizibue ...La 20a giornata di Serie A si chiude con il monday night della Dacia Arena dove l'Udinese ospiterà l'Hellas Verona.