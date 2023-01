Ucraina | Zelensky | “Vinceremo nel 2023”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ildeve essere e sarà l’anno della nostra vittoria”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyral termine di uno dei regolari incontri con lo Stato Maggiore ucraino. Nella riunione, scrive Ukrainska Pravda, sono stati esaminati i rapporti sulla situazione al fronte le notizie di intelligence sulle possibili azioni russe. I partecipanti hanno anche discusso delle armi e le munizioni necessarie per l’esercito ucraino. “Questa settimana abbiamo ottenuto ottimi risultati per quanto riguarda la nostra difesa da Stati Uniti, Germania, Polonia, Canada, Belgio, Norvegia, Italia e altri. La prossima settimana non dovrà essere da meno” dicesu Telegram. “E’ molto importante – sottolinea – mantenere la dinamica riguardo al sostegno alla nostra difesa da parte dei nostri partner. La velocità di ...