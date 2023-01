Ucraina | Zelensky | “Vinceremo nel 2023”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Ildeve essere e sarà l’anno della nostra vittoria”. E’ quanto ha detto il presidente ucraino Volodymyral termine di uno dei regolari incontri con lo Stato Maggiore ucraino. Nella riunione, scrive Ukrainska Pravda, sono stati esaminati i rapporti sulla situazione al fronte le notizie di intelligence sulle possibili azioni russe. I partecipanti hanno anche discusso delle armi e le munizioni necessarie per l’esercito ucraino. “Questa settimana abbiamo ottenuto ottimi risultati per quanto riguarda la nostra difesa da Stati Uniti, Germania, Polonia, Canada, Belgio, Norvegia, Italia e altri. La prossima settimana non dovrà essere da meno” dicesu Telegram. “E’ molto importante – sottolinea – mantenere la dinamica riguardo al sostegno alla nostra difesa da parte dei nostri partner. La velocità di ...

Secondo il segretario del Consiglio per la sicurezza, Oleksii Danilov, la Russia starebbe preparando per il 24 febbraio una nuova ondata di offensive, esattamente a un anno dall'inizio dell'invasione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto le congratulazioni all'omologo eletto della Repubblica Ceca, Petr Pavel, per la vittoria ...NOn bisogna entrare in una gara di offerte sui sistemi d'armamento sofisticati. Lo consiglia ai paesi alleati il cancelliere Olaf Scholz dopo aver nuovamente respinto le richieste del governo ucraino ...