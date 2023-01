(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il cancelliere tedesco Olafha ribadito chela Germania non permetterà che lainsi trasformi in un conflitto tra. Lo ha detto durante una conferenza stampa a ...

Il cancelliere tedesco Olafha ribadito chela Germania non permetterà che la guerra insi trasformi in un conflitto tra Russia e Nato. Lo ha detto durante una conferenza stampa a margine dell'incontro con il ......Il ministro della Difesa slovacco chiede un accordo con la Germania per aiutare l'. La ... Brasile : Visita del cancelliere tedesco Olaf; Emirati Arabi Uniti : Visita del ministro dell'...

Ucraina, Zelensky chiede missili a lungo raggio: “Fornitura vitale” Il Fatto Quotidiano

Ucraina, Scholz: 'Non si trasformerà in guerra tra Russia e Nato' Tiscali Notizie

Ucraina: Scholz, farò di tutto per evitare conflitto tra Russia e Nato - LaPresse LAPRESSE

Ucraina, Crosetto: "Speravo nella Russia alleata dell'Occidente, avevo torto" | Kiev: "Bombe russe a Kherson, colpito anche l'ospedale" TGCOM

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Finalmente, dopo mesi di incertezze, il governo tedesco di Olaf Scholz ha deciso di fornire all'Ucraina i carri Leopard 2-A4.