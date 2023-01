Ucraina | “probabile arrivo tank Gb intorno Pasqua”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – I carri armati, donati dal Regno Unito, saranno operativi inprobabilmente in primavera. Lo ha assicurato il ministro britannico della Difesa, Ben Wallace, rispondendo alla Camera dei Comuni sui tempi di consegna a Kiev dei 14 Challenger e dei 2 promessi da Londra. “Sarà a maggio o probabilmente verso”, ha dichiarato, precisando che motivi di sicurezza gli impediscono di rendere noto il calendario dell’addestramento delle forze ucraine sull’uso dei carri armati. Wallace ha sottolineato che nella seconda parte dell’addestramento si insegnerà agli ucraini a combattere in formazione. I DRONI – Le forze armate ucraine si doteranno quest’anno di droni per una spesa complessiva di circa 500 milioni di euro. Lo annuncia su Facebook il ministro della Difesa Oleksii Reznikov, secondo quanto riferisce Sky News Uk. “Nel 2023 ...