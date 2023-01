... stesse solo giocando con i miei tentativi di convincerlo a negoziare' ha riferito l'ex. E' ... Sergei Shoigu ricevendo l'assicurazione che la Russia non avrebbe invaso l'. Entrambi ...... stesse solo giocando con i miei tentativi di convincerlo a negoziare', ha aggiunto l'ex...rivela che Wallace ripartì per Londra con l'assicurazione che la Russia non avrebbe invaso l', ...

Ucraina, l'ex premier britannico Johnson: "Putin minacciò di bombardare Londra" | Il Cremlino: "Solo menzogne" TGCOM

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca condanna l ... la Repubblica

Le rivelazioni di Johnson su Putin: «Voleva uccidermi con un missile ... Open

Ucraina, l’ex premier Dini: “Siamo all’escalation, non si sa a cosa può portare Il Fatto Quotidiano

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 340 - Peskov, "più armi a Kiev porteranno a una escalation significativa" - Peskov, "più armi a Kiev porteranno a una escalation significativa" RaiNews

Lo ha detto lo stesso ex premier britannico intervistato dalla Bbc per un documentario dal titolo "Putin contro l'Occidente".L'ex-generale della Nato, Petr Pavel, è stato eletto presidente della Repubblica Ceca. Soddisfazione Ue per "valori europei e supporto all'Ucraina" ...