Ucraina | Kiev chiede sottomarino a Germania Russia | “Più armi più escalation”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Piùall’più, senza che questo porti alla fine dell’operazione militare speciale. Il portavoce del Cremlino Dimitry Peskov ha risposto così ai giornalisti che glivano un commento sulla richiesta dialla– per bocca del viceministro degli Esteri ed ex ambasciatore a Berlino, Andriy Melnyk – di inviare une in generale dipiù potenti all’Occidente. “L’ha chiesto piùe più nuove. L’Occidente ha incoraggiato queste richieste, la sua disponibilità a fornire queste. Questo è stato uno stallo, che ha portato a una grande, con i Paesi della Nato sempre più coinvolti direttamente in questo ...