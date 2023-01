Ucraina | i russi bombardano Kharkiv | Kiev chiede i caccia bombardieri

...durante una telefonata ' straordinaria nel periodo precedente all'invasione dell'da parte ... La minaccia Tuttavia, l'emittente britannica commenta che, visti i precedenti attacchial Regno ......Putin durante una telefonata "straordinaria" nel periodo precedente all'invasione dell'da ... Tuttavia, l'emittente britannica commenta che, visti i precedenti attacchial Regno Unito - l'...

Kiev: bombe russe a Kherson, colpito l'ospedale: 3 morti. Missile su condominio a Kharkiv, un morto RaiNews

Ucraina: bombardamento russo a Kherson, colpito ospedale, 3 morti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ucraina: russi bombardano il Donetsk, 2 morti e 5 feriti Agenzia ANSA

Zelensky, appello a Macron, russi siano esclusi da Parigi 2024 - Ultima Ora Agenzia ANSA

Olimpiadi Parigi 2024, Zelensky minaccia il Cio: l’Ucraina boicotterà i Giochi se ci saranno gli… Il Fatto Quotidiano

“Mi basterebbe un minuto…”. Boris Johnson ha rivelato la minaccia di Vladimir Putin al Regno Unito. L’ex primo ministro ...di Pierfrancesco Pallante Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, in visita a Seul, ha chiesto oggi alla Corea del Sud di riconsiderare la sua regola di non esportare armi nei paesi in con ...