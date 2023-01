La posizione geografica dell'puo' mettere a rischio la neutralita' di altre nazioni dell'... su La7, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso. - "Quando ...... auspichiamo che le opposizioni convergano in nome di una battaglia comune per il popolo ucraino anche se abbiamo ragione di ritenere che qualcuno non lo farà" Così TommasoCapogruppo di Fdi ...

Ucraina, Foti: 'La posizione geografica può mettere a rischio la neutralità delle altre nazioni' TGLA7

L'aiuto della Cina alla Wagner: fornite foto satellitari dell'Ucraina alla brigata russa Corriere della Sera

Dl Ucraina, Foti (FdI): vedremo se opposizione starà dalla parte ... La Voce del Patriota

Decreto Ucraina, Foti: “Auspichiamo sostegno di tutte le opposizioni” AGI - Agenzia Italia

Guerra in Ucraina, i russi hanno rubato migliaia di opere d'arte. FOTO Sky Tg24

"Quando Zelensky venne ospitato in collegamento dal Parlamento italiano non ci fu nessuno che non si alzò in piedi. La buona politica deve stare sempre dalla parte dell'aggredito. Questa e' una di que ..."Le parole del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dimitri Medvedev, contro il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sono vergognose.