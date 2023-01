per quanto riguarda l'opzione negoziale, nessuno dei due paesi, Russia e, ha epsresso la ben che minima apertura a una soluzione negoziale. Siamo in presenza di una palese violazione del ......che una vittoria militare- intesa come l'espulsione dei russi da tutta l'ivi ... Di questo, Airpress ha parlato con Giorgio, generale di brigata degli Alpini in congedo e ...

Ucraina, Cuzzelli: 'Il vero rischio è la proliferazione nucleare' TGLA7

In Ucraina c'è spazio per la diplomazia L'analisi del gen. Cuzzelli Formiche.net

Ucraina, cosa resta dell’Armata Rossa. L'analisi del gen. Cuzzelli Formiche.net

Ucraina armi nucleari, Cuzzelli: "Ipotesi demenziale" • TAG24 Tag24

Giorgio Cuzzelli guerra ucraina Russia: "per gli Stati Uniti è giunto il ... Tag24

Il generale dell'esercito, consulente nel capo della sicurezza internazionale a Omnibus. "L'utilizzo dell'arma nucleare è un "non senso pieno", ovvero non ha alcun senso e rappresenta, dal punto di vi ...