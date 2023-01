Ucraina | “Comitato olimpico internazionale è promotore di guerra”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ilè ”di, omicidi e distruzione”. Sono durissime le parole usate su Twitter da Mychailo Podolyak, il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per contestare il fatto che il Cio non abbia escluso la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi di Parigi 2024. ”Il Cio osserva con piacere la distruzione dell’da parte della Federazione russa e offre quindi alla Russia una piattaforma per promuovere il genocidio e incoraggia le loro ulteriori uccisioni”, scrive Podolyak. ”Ovviamente, i soldi russi che comprano l’ipocrisia olimpica non hanno l’odore del sangue ucraino. Vero signor Bach?” chiede il consigliere di Zelensky rivolgendosi al presidente del...

Kiev ha definito oggi il Comitato olimpico internazionale un promotore della guerra : lo rende noto la presidenza. Il Cio un promotore della guerra, dell'omicidio e della distruzione. Il Cio guarda con piacere la ...

Un missile russo è caduto ieri sera su un condominio di Kharkiv, facendo almeno un morto e 3 feriti. Il presidente ucraino Zelensky chiede armi ancora più potenti all'Occidente, partendo da missili a ...