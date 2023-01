Mao, nel briefing quotidiano, ha definito gli Usa "il più grande promotore della crisi in" nella convinzione che l'invio di armi faccia aumentare "costantemente la durata e l'intensità del ......8 miliardi, con un calo organico del 3%, a causa di 'difficolta' operative e nelle forniture, minori vendite in, per le conseguenze del dossier dei respiratori e della guerra Russia -'. ...

Cina alla Nato: “Dice di difendersi ma si espande. Abbandoni la mentalità da Guerra Fredda” Il Fatto Quotidiano

Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 340 - Cina: gli Usa fermino l'invio di armi, pensino ai negoziati - Cina: gli Usa fermino l'invio di armi, pensino ai negoziati RaiNews

Ucraina: Cina, Usa fermino invio armi, pensino a negoziati - Asia Agenzia ANSA

Ucraina: Cina, Usa fermino invio armi, pensino a negoziati l'Adige

Ucraina: Cina, Usa fermino invio armi, pensino a negoziati Alto Adige

(ANSA) - PECHINO, 30 GEN - Gli Stati Uniti, che dicono di voler risolvere la crisi ucraina, "dovrebbero smettere di inviare armi e raccogliere i frutti della guerra". E' il commento della portavoce ...Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy: Il governo sta pensando a meccanismi premiali per chi risparmia energia quando finiranno ...