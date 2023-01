Ucraina | Cina accusa Usa per invasione russa | “Hanno innescato la crisi”

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il ministero degli Esteri cinese punta il dito contro gli Stati Uniti per l’dell’, sostenendo che Washington ha creato le condizioni cheportato alla guerra e condannando le forniture di armi a Kiev, responsabili di aver alimentato il conflitto. “Gli Stati Uniti sono quelli chelae il principale fattore che l’ha alimentata:continuato a vendere armi pesanti e armi d’assalto all’, cosa che ha solo prolungato e intensificato il conflitto”, ha dichiarato ai giornalisti Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese. Le sue dichiarazioni sono giunte in risposta a una domanda sulle accuse americane secondo cui le società cinesi ...

Lunedì le autorità cinesi hanno definito «paranoia» le accuse mosse dagli Stati Uniti al gigante asiatico per il presunto sostegno alla Russia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina e hanno sottolin ...