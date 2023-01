Ucraina | bombe russe su 9 regioni | ieri 5 morti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Cinque persone sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite negli attacchi russi in novedell'nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dal bilancio dei dati forniti dalle varie ...

Per approfondire Il retroscena ", guerra d'insulti. Medvedev sfida Crosetto, il risentimento del Cremlino per il paradiso italiano perduto L'intervista " Rabbino Di Segni: "Russi e ucraini ...Cinque persone sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite negli attacchi russi in nove regioni dell'nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dal bilancio dei dati forniti dalle varie autorità regionali. Lo riporta il Kyiv Independent. Le regioni colpite, oltre al Kherson, sono Donetsk, Kharkiv, ...

