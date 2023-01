Uccide il marito con 6 coltellate alla gola | Raffaella e il figlio 15enne minacciati dall' uomo | ' Finite male se sparlate di me'

... che sono intervenuti insieme ai carabinieri, i quali hanno ritrovato la donna in stato di choc, che ha subito consegnato l'arma usato per colpire ripetutamente ed a morte iul. Nessuna ...... accusando vicini e conoscenti insieme alStefano Lorenzi: tutte persone risultate estranee ... è chiaro che una madre sana di mente, in genere, nonun figlio , soprattutto in tenera età. ...

Moglie uccide a coltellate il marito, la lite davanti al figlio Agenzia ANSA

Brescia, uccide il marito con alcune coltellate alla gola. Il figlio 15enne assiste all’omicidio Il Fatto Quotidiano

Uccide il marito davanti al figlio: i misteri dell'omicidio e un paese sconvolto IL GIORNO

Nuvolento (Brescia), moglie uccide il marito a coltellate davanti al figlio TGCOM

Moglie uccide a coltellate marito nel Bresciano: all'omicidio presente figlio di 15 anni Sky Tg24

La donna è in carcere, dopo aver ucciso sabato sera nella cucina di casa Romano Fagoni davanti al figlio 15enne. Che avrebbe confermato il clima di ...Raffaella Ragnoli, casalinga di 57 anni, ha ucciso il marito Romano Fagoni, con cui era sposata da trent’anni, in casa loro a Nuvolento (Brescia) ...