Tutto quello che devi sapere per giocare e vincere al FantaSanremo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilè soltanto l’ultima evoluzione social del Festival della canzone italiana. Dopo i blitz dei Jackal e le scommesse sul web che hanno dato vita ad alcuni dei tormentoni più famosi degli ultimi anni, la rivisitazione del fantacalcio in chiave sanremese era soltanto questione di tempo. Nata come gioco tra amici in un bar dal nome Papalina, nella frazione Corva di Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, è diventato presto un vero e proprio tormentone che ha valicato i confini nazionali, sbarcando anche in versione europea in occasione dell’ultimo Eurovision. Se nel 2022 sei rimasto basito di fronte all’urlo finale di Gianni Morandi (che ha terminato la propria esibizione gridando «») o ti è sembrato che troppi artisti utilizzassero la parola «papalina» nei propri commenti, il motivo era dovuto proprio a questo torneo ...