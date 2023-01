Tutte le gaffe e le offese di Giarrusso al Pd video Ma i Dem “corteggiano” anche Di Maio…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) La vicendascuote il Pd oltre ogni immaginazione e la “presa di distanze” di Stefano Bonaccini, che ieri ha chiesto all’ex Iena di formulare le scuse per lerivolte al Pd, prima di iscriversi allo stesso partito, fanno assumere ai Dem i contorni di un’Armata brancaleone sempre più surreale, in vista delle Primarie. Oggi, sui giornali, una delle due avversarie di Bonaccini, Paola De Micheli, ha gioco facile a burlarsi die Bonaccini. “Questa vicenda conferma che non possiamo diventare il partito delle porte girevoli. Chi vuole aderire al Pd e fino a ieri ci ha infangato almeno riconosca di avere sbagliato…”, dice la candidata alla segreteria Pd intervistata dal Giornale. Ma è lo stesso quotidiano a svelare che il Pd starebbe continuando a “corteggiare” gli ex grillini, con Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora ...