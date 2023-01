Tumore al seno | al via a Firenze la campagna di visite gratuite per donne in difficoltà

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il progetto "Insieme per prevenire" della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori diè sostenuto da Corri la Vita ed è rivolto aassistite da Acli e ...

Il progetto "Insieme per prevenire" della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Firenze è sostenuto da Corri la Vita ed è rivolto a donne assistite da Acli e ..."La prevenzione salva la vita, grazie alla medicina e alla ricerca sono stati fatti enormi progressi nella lotta contro ilal" sottolinea Sara Funaro, assessore al Welfare e presidente ...

