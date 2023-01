TS – Ufficiale | Ilic dal Verona al Torino | i dettagli dell’operazione

(Di lunedì 30 gennaio 2023) 2023-01-30 15:11:30 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport:– “IlFootball Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall’HellasFootball Club – a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan“. Con questa nota pubblicata sul proprio sito il club granata annuncia l’ingaggio del centrocampista serbo scuola Stella Rossa e Manchester City., la nota delè nato a Nis, in Serbia, il 17 marzo 2001. Cresciuto calcisticamente tra le fila del Real Nis, nel 2016 si è traferito alla Stella Rossa, formazione con la quale ha esordito in prima squadra poco più che sedicenne, diventando il più giovane ...

... a titolo temporaneo - con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan. Hellas ...Ivanè ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il giocatore si trasferisce in granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato Ivanè ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Ecco il comunicato dell'Hellas Verona. COMUNICATO - Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Torino FC, a titolo temporaneo - ...

Ufficiale, Ilic dal Verona al Torino: i dettagli dell'operazione Tuttosport

Ufficiale, Ilic al Torino: arriva in prestito con obbligo di riscatto Goal Italia

UFFICIALE - Ilic è un nuovo giocatore del Torino: Marsiglia battuto numero-diez.com

Il Verona annuncia il sostituto di Ilic: ufficiale l'arrivo di Duda Goal Italia

UFFICIALE – Il Verona ha preso Duda dal Colonia: la gestione al fantacalcio SOS Fanta

Ilic al Toro: l'annuncio del club granata Con queste parole il Torino annuncia l'approdo in granata di Ilic: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall'Hellas… Leggi ...Con Ilic ufficiale al Torino e Veloso ko, potrebbe esserci Sulemana in cabina di comando al fianco di Tamèze. Lazovic e Djuric sono imprescindibili in questo momento: insieme a loro, nel tridente, ...