Trasporta marijuana in macchina | sequestrata la patente a un pusher

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Altre storie di droga, questa volta provenienti dalla provincia di Roma. Ieri pomeriggio, infatti, un uomo sarebbe stato fermato dai Carabinieri nel Comune di Colleferro, per un rituale controllo. Durante i controlli, i militari dell’Arma hanno rinvenuto nelladell’uomo. che a bordo vedeva anche un’altra persona in qualità di passeggero, diverse dosi di. Sostanza stupefacente rinvenuta anche durante la perquisizione in casa, dove nell’abitazione sono stati rinvenuti tutti i materiali per il confezionamento della droga. Gira incon la: tolta laa undi Colleferro I militari del Norm di Colleferro, ieri pomeriggio, hanno sottoposto a controllo un’utilitaria con a bordo due persone del posto, entrambi in possesso di una modica quantità ...