Traffico Roma del 30-01-2023 ore 19 | 30

(Di lunedì 30 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna diminuisce gradualmente lepresente per tutto il pomeriggio tra Pontina e Tuscolana un incidente sul interna.in quest’ultima Ora invece è rallentato ulteriormente la circolazione tra Nomentana e Tiburtina menolungo il tratto Urbano della A24 dove si viaggia senza particolari problemi tra la tangenziale est e il raccordo anulare su tutti e due i sensi di marcia ricordiamo ancora i lavori nella galleria Fleming su via della Foro Italico si transita tramite riduzione di carreggiata verso San Giovanni con ulteriori rallentamenti nei momenti di maggiore dalle 22 di questa sera lavori anche in e fascia notturna con la chiusura del tratto tra Corso di Francia e viale Tor di Quinto ...