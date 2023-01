Traffico Roma del 30-01-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione nessun cambiamento di rilievo in quest’ultima ora sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Dov’è ilrimane intenso tra Laurentina e Tuscolana ulteriori rallentamenti possibili in interna sempre tra Cassia bis e Prenestina continuano gli spostamenti del tardo pomeriggio in uscita dalla città sul Urbano della A24 mentre raccomandiamo sempre attenzione su via del Foro Italico dove con all’aumentare degli spostamenti sono possibili ulteriori disagi per i lavori nella galleria heming per chi arriva da all’Olimpico è dalle 22 di questa sera lavori anche nel fascia notturna con la chiusura del tratto tra Corso di Francia e viale Tor di Quinto sempre Provenendo da Olimpico la riapertura alle 6 del mattino successivo Maggiore prudenza su via di Vallerano qui la presenza di un ...