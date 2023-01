Traffico Roma del 30-01-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare circolazione sostenuta in rallentata lungo la carreggiata esterna tra l’ostiense la Tuscolana trafficata che l’interna Come di consueto tra Cassia bis e Prenestinasostenuto in uscita dalla capitale su gran parte del percorso Urbano della A24 raccomandiamo a Maggiore attenzione su via della Italico dove con l’aumentare degli spostamenti sono possibili ulteriori disagi per i lavori nella galleria Fleming per chi arriva dal Olimpico trafficata la galleria Giovanni XXIII via Pineta Sacchetti e aumento della circolazione su via Flaminia per chi viaggia in direzione Prima Porta attenzione lungo via Ardeatina dove sono possibili ulteriori rallentamenti per un incidente in prossimità delle km 16 altezza Falcognana Provenendo dacircolazione sostenuta su ...