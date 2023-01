Traffico Roma del 30-01-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoè tornato nel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale da segnalare Tuttavia un incidente sulla circonvallazione Clodia in prossimità dell’incrocio con via Mario Amato possibili rallentamenti per ildi zona da questa mattina nuova fase dei lavori di potatura sulla via Nomentana interessato Da chiusura in fascia ora è 818 il tratto tra viale Regina Margherita & corso Trieste deviate anche le linee bus di zona chiuso per lavori di potatura anche il tratto di Viale Trastevere tra Piazza Giuseppe Gioachino belli e via Emilio Morosini nelle due direzioni chiuso anche ponte Garibaldi in direzione Trastevere lavori da questa mattina in Piazza dei Gerani a Centocelle il cantiere comporti è una modifica per le linee tram 5:19 maggiori informazioni su queste ...