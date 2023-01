Traffico Roma del 30-01-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla diramazioneSud tra San Cesareo e la barriera diSud in direzione della Capitale conintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia coda peranche sul tratto Urbano della A24 tra il raccordo e la tangenziale est incolonnamenti sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei due punti in direzione del centro analoga situazione sulla via Salaria con code tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe si rallenta persulla via Pontina Castelno e Castel di Decima versonuovi lavori da questa mattina in Piazza dei Gerani a Centocelle il cantiere comporterà una modifica per le linee ...