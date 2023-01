(Di lunedì 30 gennaio 2023)scafisti, tre bengalesi e due sudanesi, sbarcati in due approdi il 26 dicembre scorso a Lampedusa, sono stati fermati dalla polizia per associazione per delinquere, favoreggiamento dell'...

Alcuniavrebbero denunciato le violenze subite nelle safehouse libiche per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del compound e fino a poco prima della partenza per la Sicilia .Alcuniavrebbero denunciato le violenze subite nelle safehouse libiche per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del compound e fino a poco prima della partenza per la Sicilia.

Traffico migranti da Libia, cinque fermi per tortura Agenzia ANSA

Cinque scafisti, tre bengalesi e due sudanesi, sbarcati in due approdi il 26 dicembre scorso a Lampedusa, sono stati fermati dalla polizia per associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigra ...