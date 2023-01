Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza è tutta una farsa? La verità

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel corso delle ultime ore, si stanno facendo sempre più insistenti le voci in merito a una possibilerelativa alla relazione nata a Uomini e Donne tra Ida. Nello specifico, pare che molto presto potremmo assistere a un nuovo confronto tra la dama e Riccardo Guarnieri, quantomeno questo è quello che emerge dalle anticipazioni del programma condotto da Maria De Filippi in merito alla puntata registrata sabato scorso, 28 gennaio. Ma perché allora alcune insinuazioni farebbero riferimento a unadella coppia? Non ci resta che scoprirlo. Ida ritorna a Uomini e Donne per un confronto con Riccardo Come dicevamo prima, pare che nel corso dell’ultima registrazione del dating show di Canale 5, la conduttrice abbia comunicato a Riccardo che Ida sarebbe stata ...