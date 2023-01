Torna “X-Style” | le anticipazioni di martedì 31 gennaio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023)31, dallo Studio 4 di Cologno Monzese,con la prima puntata del 2023 “X-”, il magazine settimanale della seconda serata di Canale 5 dedicato a moda, costume, tendenze e personaggi dello stile. Al timone, Giorgia Venturini. Anche quest’anno, non mancherà l’appuntamento con “X-Traordinary people”, interviste one to one realizzate dalla conduttrice a imprenditori e personaggi del mondo della moda, design, automotive e cultura. Il primo protagonista sarà Simone Dominici, AD di KIKO MILANO. Leggi anche –> Ilary Blasi corre: il suo Bastian presentato a famiglia e amici Tra i temi al centro dell’appuntamento di31: I nuovi anni ’90: un viaggio nei mitici nineties, tra moda, lifee cinema. New beauty: bellezza e ...