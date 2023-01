Torna l’anticiclone | previsioni meteo della settimana

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando l’Italia si sta per smorzare. Dall’oceano Atlantico, infatti, dopo aver sostato nei pressi del Regno Unito per parecchi giorni,delle Azzorre ha deciso di avanzare verso il continente. Antonio Sanò, direttore e fondatore de iL.it ci dice che con l’aumentopressione dovuto all’arrivo dell’atmosfera tornerà stabile su gran parte delle regioni, il sole tornerà a splendere quasi indisturbato su gran parte delle regioni, ma ci saranno anche altri ingredienti di questo nuovo cambiamento del tempo. Uno di questi sarà il vento che continuerà a soffiare da moderato a forte sui settori centro-meridionali, ma anziché da Grecale come ha fatto in questi giorni, stavolta sarà da Maestrale. Al Sud le raffiche ...