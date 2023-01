L'operazione era stata conclusa da un paio di giorni ma ora c'è anche l'ufficialità: Ivan Ilic è un nuovo calciatore del. Il centrocampista si trasferisce in granata "a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni", come spiega il club di via Arcivescovado in una ......Wolfsburg) Rinforzo in attacco per la viola che hal'esterno croato. Brekalo si trasferisce a titolo definitivo: per lui si tratta di un ritorno in Italia dopo l'esperienza al...

Torino, ufficializzato arrivo di Ilic Agenzia ANSA

UFFICIALE Torino, arriva Ivan Ilic dall'Hellas Verona Sportitalia

Torino, ufficiale l'acquisto di Ilic: prestito con obbligo di riscatto a ... SPORTFACE.IT

Serie A, Hellas Verona, Ivan Ilic passa al Torino Tuttocampo

Calciomercato: Brekalo alla Fiorentina, Ilic al Torino, Lukic al ... StadioSport.it

Ilic arriva al Torino a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni: questa la formula comunicata dal club granata nell’ufficializzare il centrocampi ...L'operazione era stata conclusa da un paio di giorni ma ora c'è anche l'ufficialità: Ivan Ilic è un nuovo calciatore del Torino. (ANSA) ...