Torino | ufficiale l’acquisto di Ilic | prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni

(Di lunedì 30 gennaio 2023)FC ed Hellas Verona FC hanno ufficializzato la chiusura della trattiva che porta Ivanin granata. Il centrocampista serbo si trasferisce alla corte di Ivan Juric a titolo temporaneo, condi acquisto definitivo al verificarsi di. Classe ’01,è approdato in Italia nel 2020: con i gialloblù in due stagioni e mezza ha collezionato 76 presenze e 5 gol tra Serie A e Coppa Italia. SportFace.

Ilic è nato a Nis, in Serbia, il 17 marzo 2001. Cresciuto calcisticamente tra le fila del Real Nis, nel 2016 si è traferito alla Stella Rossa

Per fare il salto di qualità serve un roster di livello anche nelle seconde linee, un fatto inoppugnabile e valido ancor di più da quando è stata introdotta la regola dei cinque cambi