Torino | ufficiale il colpo Ilic | il centrocampista ritrova il maestro Juric

Ecco il comunicato del club scaligero: 'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto aFC, a titolo temporaneo - con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di ...Il giocatore si trasferisce in granata con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato Ivan Ilic è ufficialmente un nuovo giocatore del. Ecco il comunicato dell'Hellas Verona. ...

UFFICIALE - Torino, preso Ilic dal Verona: l'annuncio Fantacalcio ®

UFFICIALE: Torino, finisce il tormentone. Preso Ilic dall'Hellas Verona TUTTO mercato WEB

Torino, ufficiale l'arrivo di Ilic | FOTO GianlucaDiMarzio.com

Ufficiale, Ilic dal Verona al Torino: i dettagli dell'operazione Tuttosport

UFFICIALE, Colpo del Torino: preso Ilic dall'Hellas Firenze Viola

Ilic al Toro: l'annuncio del club granata Con queste parole il Torino annuncia l'approdo in granata di Ilic: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall'Hellas… Leggi ...Il centrocampista approda in granata in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni Ora è ufficiale: Ivan Ilic è un nuovo giocatore del Torino, dove approda in prestito c ...