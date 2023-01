Torino | Sasa Lukic in partenza direzione Fulham | ai granata 10 milioni

(Di lunedì 30 gennaio 2023)lascia ildopo sei anni e mezzo e si prepara a cominciare una nuova avventura al. Arrivato nel 2016, il centrocampista serbo è rimasto lontano dalla Mole soltanto nella stagione 2017/2018. Nonostante il parere contrario del tecnico Ivan Juric, il classe 1996 lascerà iper trasferirsi in Premier League, nella formazione attualmente settima in classifica. “Un saluto a tutti i tifosi del Toro, grazie di cuore” – ha detto, intercettato da alcuni tifosi fuori dallo stadio Filadelfia. SportFace.

Commenta per primoLukic non era presente quest'oggi all'allenamento delal Filadelfia. Il centrocampista serbo ha salutato i compagni e il tecnico Ivan Juric e questa sera partirà alla volta di Londra dove ......Lukic si trasferisce in Premier League dopo cinque stagioni e mezza non consecutive nel Toro (... con il quale è destinato a comporre la coppia titolare del

Torino, Lukic al Fulham per 10 milioni. Le news di calciomercato Sky Sport

Calciomercato Torino: è fatta per Sasa Lukic al Fulham Toro News

Mercato Torino, Sasa Lukic vicino alla cessione al Fulham | CIP Calcio in Pillole

ESCLUSIVA SI Torino, Juric arrabbiato per il trasferimento di Lukic ... Sportitalia

Torino, nuova sfuriata di Juric contro Vagnati. Ieri nessun dirigente all’allenamento Fiorentina.it

"Un saluto a tutti i tifosi del Toro, grazie di cuore": intercettato da alcuni curiosi all'esterno del Filadelfia, Sasa Lukic ha definitivamente ...Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta' o rifiutarne l'uso facendo click su 'Continua senza accettare'. L'operazione era stata conclusa da un paio di gio ...