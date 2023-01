Torino | Lukic verso il Fulham | fissate le visite mediche

Nelle ultime ore è stato definito l'addio di Sasaal, con i granata che hanno trovato la quadra col Fulham sulla base di 10 milioni più 3 di bonus. Per il giocatore, pronto un contratto da 2,2 milioni di euro netti fino al 2027. ...Per Cairo, il percorso delFc non può che essere un pezzo via l'altro, ma nel senso metti uno e togli altrettanto, se non di più. La storia è questa: fine. Eh masi era ammutinato, eh ma ...

Il Torino perde una pedina importante, ma annuncia un acquisto: il punto Viola News

BREAKING – Sky: “È fatta per la cessione di Lukic, lascia subito il Torino” SOS Fanta

Torino, Lukic in bilico: Juric prova a trattenerlo, per Cairo è un test di ambizioni TUTTO mercato WEB

ESCLUSIVA SI Torino, Juric arrabbiato per il trasferimento di Lukic al Fulham Sportitalia

Il calciomercato del Torino, salvo operazioni last minute, dovrebbe chiudersi con una cessione: Lukic saluta e approda al Fulham.C’è tutta una vulgata – risicata nei praticanti ma evidentemente molto potente, o comunque suadente, nei mezzi – che riesce sempre, in qualche modo, a creare dentro e intorno al Toro di Cairo degli eq ...