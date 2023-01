Torino | Lukic a un passo dal Fulham | trovato l’accordo tra le due società

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sasa, centrocampista del, è a undall’approdo in Inghilterra al. Ecco le cifre ed i dettagli Sasa, centrocampista del, è a undall’approdo in Inghilterra al. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese ed i granata hannoun accordo. Sulla base di 10 milioni più 3 di bonus. Per il giocatore, invece, pronto un contratto da 2,2 milioni di euro netti fino al 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.