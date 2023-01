TOG presenta il prestigioso edificio per uffici in legno massiccio nel centro di Londra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) (Adnkronos) - Progettato da Waugh Thistleton Architects, The Black & White Building apre la strada alla rivoluzione dell'architettura sostenibile Milano, 30 gennaio 2023. Lo specialista degli spazi di lavoro di design, TOG, e gli esperti dell'architettura in, Waugh Thistleton Architects, hanno collaborato all'insegna di un nuovo approccio alla progettazione degli. Nel The Black & White Building ciò che è stato esplorato è un'”architettura della bastanza", in cui ogni elemento ha uno scopo, nulla è superfluo e tutti i materiali e i processi sono il più possibile efficienti e sostenibili. Il nuovoa sette piani innel cuore di Shoreditch vuole mostrare che ilnon è solo una valida alternativa ai materiali di costruzione tradizionali ...