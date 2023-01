Tiro con l’arco | Europei indoor Samsun 2023 | i convocati della Nazionale Italiana

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 gennaio 2023) E’ tutto pronto per i Campionatidi, in Turchia, dicon, che prenderanno il via il prossimo 14 febbraio. Le finali individuali e a squadre sono prevista il 18. Lo staff tecnicoha diramato la lista deinelolimpico: in campo maschili ci saranno Mauro Nespoli (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Fiamme Azzurre), mentre a livello femminili presenti Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro) e Chiara Rebagliati (Fiamme Oro). Per quanto concerne la categoria Junior, invece, chiamati Matteo Bilisari (Maremmana Arcieri Giovanni dalle bande Nere), Matteo Borsani (Arcieri del Roccolo), ...