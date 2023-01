TikTok al ban | è la fine di un social? Potremo non usarlo mai più

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il ban diè sempre più vicino a quanto pare, e la sua redenzione non sarà sufficiente a rimandare l’inevitabile: ecco i dettagli sulla vicenda.è da tempo che pare essere nel mirino di molte aziende e organizzazioni governative che non nutrono minimamente fiducia nell’applicazione. Sono state portate diverse testimonianze di atti di spionaggio o problematiche varie che potrebbero compromettere la salvaguardia di un intero Paese. E se prima la questione era ristretta soltanto agli USA, adesso sembra che sia arrivata anche in Europa.rischia un ban – Computermagazine.itIn poche parolerischia il ban vero e proprio. Ad annunciarlo è stato Thierry Breton, il Commissario Europeo, che nel corso di una videoconferenza sono stati ancora una volta ribaditi i termini che la società ...

A cosa si riferisce il mascara trend Si tratta di nuovo espediente con cui gli utenti di...trend non è l unico caso in cui gli utenti dei social network si sono ingegnati per sfuggire al: ..., il noto social network, è nuovamente al centro di una tempesta: questa volta potrebbe arrivare a subire ilin tutta Europa . Non è la prima volta che, il social network di origine cinese, fa parlare di sé in modo non positivo. Questa volta però la situazione potrebbe essere ben più grave di ...

