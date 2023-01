The Last of Us 1×03 | la recensione del terzo episodio della serie

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Titolo: Long Long Time La: Theof Us, 2023. Creata da: Craig Mazin e Neil Druckmann. Regia: Peter Hoar Cast: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman e Murray Bartlett.Genere: horror, drammatico Durata: 42 minuti. Dove lo abbiamo visto: In anteprima stampa in lingua originale. Trama: Torniamo indietro allo scoppio dell’epidemia per seguire la storia di due personaggi, Bill e Frank. Uniti da un amore nato nelle circostanze più difficili ma che li porterà a stare insieme per più di quindici anni. L’avventura televisiva di Theof Us prosegue per la terza settimana, con uninaspettato per una storia di questo genere, ma a suo modo davvero indimenticabile. Fino ad ora quello che ci ha emozionato e colpito di più, pur raccontando la storia di due ...

Wersching è nota anche per aver doppiato il videogiocoof us. Neil Druckmann , il direttore creativo della nuova serie HBO Maxof Us , che si basa sul gioco, ha salutato ...Annie Wersching è morta di tumore a 45 anni: l' attrice di 24, Bosch e Timeless era nota anche per il ruolo di doppiatrice del videogiocoof us. L'interprete di Tess dal 2020 combatteva contro un cancro. Lascia il marito Stephen Full e tre figli: Freddie di 12 anni e Ozzie e Archie di 4. Malgrado la malattia ultimamente aveva ...

