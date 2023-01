The Boys | Erin Moriarty anticipa la vendetta di Annie nella stagione 4?

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 gennaio 2023)regala ai fan di Thenuovezioni in merito a quanto potrebbe accadere4 di The. La4 di Theporterà sul piccolo schermo una nuova, qualcosa che i fan della serie non hanno mai visto fino a questo momento. Gli avvenimenti della terzaspingeranno questo personaggio a cercare la sua? La risposta a questo domanda arriva direttamente da, volto di Starlight in Theche, come riportato da Cartematt, ha pubblicato un post su Instagram accompagnato da una didascalia che sembra avvertire i fan di quello che potrebbe accadere nei nuovi episodi. ...