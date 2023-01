Testamento Biologico | Lazio la regione meno “virtuosa” d’Italia | solo 1 ogni 346 abitanti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma – Grazie a un accesso agli atti generalizzato, l’Associazione Luca Coscioni ha avviato nei mesi scorsi un’indagine, condotta da Matteo Mainardi e Alessandro De Luca, in collaborazione con le Cellule Coscioni di tutta Italia, per richiedere a 6500 comuni quante DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) sono state ricevute dall’entrata in vigore della legge (il 31 gennaio 2018) a oggi e quante di queste sono state trasferite alla Banca dati nazionale.lo 0,4% degli italiani (185.500) ha depositato le disposizioni anticipate di trattamento. Il, in particolare, è, sotto questo punto di vista, la. Secondo i dati analizzati su 227 Comuni, su quasi cinque milioni di residenti, la percentuale è davvero bassa: uno346. ...

un contenuto animato realizzato da Simona Angioni e Giovanni di Modica con la direzione creativa di Avy Candeli, per illustrare l'importanza dele offrire tutte le informazioni

La denuncia arriva dall'Associazione Luca Coscioni che monitora strettamente l'applicazione della legge 219 del 22 dicembre 2017 sul "testamento biologico"